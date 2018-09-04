- Dünyanın En İlginç Yetimhanesi: Fil Yetimhanesi - Sri Lanka’da Kurulan Sıra Dışı ‘fil Yetimhanesi’ Görenleri Kendine Hayran Bırakıyor - İsteyen Turistler Buradan Bir Fili Evlatlık Edinerek Yıl Boyunca Tüm Masraflarını Karşılıyor

-- Fillerden detaylar

-- Nehirde serinleyen fillerden detay

-- Fil dışkısından kağıt yapımını anlatan dükkan çalışanı

-- Hediyelik eşya dükkanlarından detaylar



( SRILANKA ) - Dünyanın en ilginç yetimhanesi: Fil Yetimhanesi- Sri Lanka’da kurulan sıra dışı ‘fil yetimhanesi’ görenleri kendine hayran bırakıyor- İsteyen turistler buradan bir fili evlatlık edinerek yıl boyunca tüm masraflarını karşılıyor SRILANKA



- Sri Lanka’nın başkenti Colombo'ya 112 kilometre uzaklıktaki Rambukkana kentinde dünyanın ilk ve tek fil yetimhanesi, 24 dönümlük bir arazide anneleri tarafından terk edilmiş 5 fil yavrusunun getirilmesi ile 1975'te kuruldu. Hint Okyanusu'nun ortasında bulunan ve 'Hindistan’ın gözyaşı' olarak adlandırılan ada ülkesi Sri Lanka’nın başkenti Colombo'ya 112 kilometre uzaklıktaki Rambukkana kentinde dünyanın ilk ve tek fil yetimhanesi, 24 dönümlük bir araziye yaralı ve anneleri tarafından terk edilmiş 5 fil yavrusunun getirilmesi ile 1975'te kuruldu. Yıllar geçtikçe fillerin sayısı artmaya başladı.

2018 yılı itibari ile yetimhane bünyesinde 120 fil bulunuyor. 70 bakıcının çalıştığı bu sıra dışı yetimhanenin masrafları ise Botanik Bahçeleri ve Sayfiye Alanları Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Yetimhanedeki bebek filler süt ve meyve ile beslenirken, yetişkin bir fil ise günde 50 kilogram ot, ince dal, yaprak ve meyve yiyip, yaklaşık 200 litre su içiyor. Bu fillerin bakımlarını isterse gerekli önemler alındıktan sonra turistler de yapabiliyor. Yetimhanedeki fillerin en büyük eğlencesi ise Maha Oya Nehri'nde oynamak. Ülkeyi ziyaret eden turistler ise en çok bu anları izlemek için yetimhaneye akın ediyor. “Fil dışkısından hediyelik eşya ve kağıt yapıyorlar” Fillerin her şeyinden yararlanan yerli halk fillerin dışkılarından kağıt ve birçok hediyelik eşya yaparak satıyor. Bölgede her şey fil ile alakalandırılmış bir şekilde. Yetimhane civarında hizmet veren hediyelik eşya dükkanlarında, fillerden elde edilmiş tişörtler, magnetler, anahtarlıklar, çantalar, cüzdanlar, Buda heykelleri satışa çıkartılıyor. “İsteyen fil evlatlık edinebiliyor” Fil yetimhanesinden isteyen turistler fil evlatlık edinebiliyorlar. Seçtikleri bir filin bir yıllık bakım masraflarını yetimhane yetkililerine veren turistler evlat edindikleri fillerin yıl boyunca, sağlık durumlarını, yemek yeme saatlerini, gelişimlerini yetkililerin sağladıkları bilgi sayesinde takip edebiliyorlar. İsteyen kişiye ise evlat edindikleri filin 2 ayda bir fotoğraf ve videolarını gönderiyorlar.

