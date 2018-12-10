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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dünyanın En Güzeli Meksika’dan, Türk Güzel İlk 30’a Giremedi Haberi

Dünyanın En Güzeli Meksika’dan, Türk Güzel İlk 30’a Giremedi Haberi

Miss World 2018 birincisinin açıklanması,

Rehabilitasyon Yarış Dell Rehabilitasyon Merkezi İskoçya 

-Taç giyme töreni

( PEKİN ) - Dünyanın en güzeli Meksika’dan, Türk güzel ilk 30’a giremedi PEKİN

- Çin’in Sanya kentinden düzenlenen Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın birincisi Meksikalı Vanessa Ponce de Leon olurken, Türkiye’yi temsil eden Şevval Şahin ilk 30’a bile giremedi. Çin’in ev sahipliğini üstlendiği Miss World 2018’in (Dünya Güzellik Yarışması) birincisi belli oldu. Meksikalı Vanessa Ponce de Leon, 2018 Dünya Güzeli seçildi. 26 yaşındaki Leon, ülkesine Miss World tacını götüren ilk kişi oldu.Yaşadıklarına inanamadığını söyleyen 2018 Dünya Güzeli Leon, “Bütün kızların bunu hakkettiğini düşünüyorum. Hepsini temsil etmekten gurur duyuyorum. Sahip olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. Herkese çok teşekkür ederim” şeklinde açıklama yaptı. Türkiye’yi Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin temsil etti. Şahin, yarışmada ilk 30 güzel arasına giremezken yarışmanın, ikincisi Miss Tayland Nicolene Limsnukan, üçüncüsü ise Miss Uganda Quiin Abenakyo oldu. Beyaz Rusya, Fransa, İskoçya, Jamaika, Martinique, Meksika, Panama, Mauritius, Uganda, Nepal, Yeni Zelanda ve Tayland ise ilk 12’ye kalan ülkeler arasında yer aldı. Uluslararası ticaret bölümünde okuyan Vanessa Ponce de Leon, aynı zamanda modellik ve sunuculuk yapıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de sık sık yer alan 2018 Dünya Güzeli, göçmenler için hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinde yönetim kurulunda yer alıyor.
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