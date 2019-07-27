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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi - İSTANBUL

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi - İSTANBUL

- Limandaki gemiden görüntüler - Geminin drone görüntüleriYelkenli yolcu gemisi Sarayburnu'na demirlediİSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", 303 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na yanaştı.Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan demir alan Fransa bandıralı gemi, 303 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na demirledi. İlgiyle karşılanan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından İstanbul 'u gezmek amacıyla gemiden ayrıldı.Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen, 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi akşam saatlerinde rotasını Aydın'ın Didim Limanı'na çevirecek.

Uzunlu Yolcu Gemisi Kano Nani Trol 

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