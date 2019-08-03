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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi Bodrum'a geldi

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi Bodrum'a geldi

Gemiden gene, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Uzunlu Yolcu Gemisi Gezin Adala 


- Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi “Club Med 2” Bodrum’a geldi. Dünya genelinde farklı şehirleri gezen dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi Bodrum'a demir attı. 1992 yılında inşa edilen 182 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde 14 bin 983 ton ağırlığındaki Fransa bayraklı gemide 5 adet yelken direği bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Didim ilçesine demir atan “Club Med 2” daha sonra Yunan adalarına gitti. En son Rodos’a uğrayan geminin son durağı Bodrum oldu. Sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi’ne demir atan gemide çoğunluğu Fransız 251 yolcu ve 200’ün üzerinde mürettebat bulunuyor. Gemideki kimi yolcular pasaport işlemlerinin ardından ilçe merkezinde gezinti yaptı. Kimi yolcular da denize girerek serinledi. 386 yolcu alabilen görkemli gemi, her yaz Akdeniz'de yelken açıyor.
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