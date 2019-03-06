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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dünyanın en büyük kargo gemisi havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük kargo gemisi havadan görüntülendi

Drone geminin havadan görüntüsü

( İSTANBUL )- 48 metre genişliğindeki dünyanın en büyük gemisi 1 buçuk saat içerisinde geçişini tamamladı İSTANBUL

Uzunlu Argo Kargo Gemisi Irak 


- İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e doğru giden dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı CMA CGM 'Congo' adlı gemi havadan çekilen görüntüleri ile eşsiz manzara oluşturdu. 48 metre genişliğindeki gemi İstanbul Boğazı'ndan geçişini 1 buçuk saat içerisinde tamamladı. 300 metre uzunluğunda 48 metre genişliğindeki dünyanın en büyük kargo gemilerinden Liberya bayraklı CMA CGM 'Congo' adlı gemi İstanbul Boğazını geçerek Karadeniz’e doğru ilerledi. İstanbul Boğazından geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 römorkun eşlik ettiği gemi 1 buçuk saatte boğazdan geçişini tamamladı. Boğazdan geçişi sırasından havadan görüntülenen geminin görsel bir şölen oluşturdu. Geminin Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte boğazın masmavi suları arasında oluşturduğu görüntü kendine hayran bıraktı. Konteyner taşıyan dev geminin geçişi sırasında sahilde bulunan bazı vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi. (AFS-ÖY-
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