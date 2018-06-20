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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit'in İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi Video

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit'in İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi Video

Gemiden detaylar

Doğalgaz Boğaz Trafiği 

-Geminin boğaza doğru ilerlemesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan üçüncü kez geçiyor. Geminin yaklaşık 6 saatte boğazdan geçmesi bekleniyor. TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına doğru ilerlemeye başlayan dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Geminin boğaza doğru ilerleyişi sürüyor.
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