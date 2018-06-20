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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit'in, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülendi İzle

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit'in, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülendi İzle

Havadan çekilen görüntüler

Doğalgaz Kıyı Emniyeti Boğaz Trafiği Irak 

-Detaylar

( İSTANBUL )- Dev geminin İstanbul boğazından geçişi sürüyor İSTANBUL

- Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan görüntülenirken, seyrine doyum olmayan manzara vatandaşları hayran bıraktı. TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına gelen dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından sabah saatlerinde geçen gemi saat 11:20 sıralarında da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. Gemiye kıyı emniyetine bağlı römörkorlar eşlik ederken, geçiş havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin boğazın eşsiz manzarayla buluşması seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturdu. Köprüden geçişi tamamlanan gemi Karadeniz'e doğru ilelerken, boğazın çift yönlü trafiğe kapatılma işlemi geçiş süresince devam edecek.
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