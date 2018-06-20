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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından böyle geçti

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından böyle geçti

drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Doğalgaz Boğaz Trafiği 


- Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan üçüncü kez geçiyor. Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülenirken, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. Geminin yaklaşık 6 saatte boğazdan geçmesi bekleniyor. TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına gelen dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen gemi boğazda seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. Gemi köprüyle birlikte havadan görüntülendi. Geminin havadan çekilen görüntülerinde büyüklüğü daha da net gözükürken, geminin geçişi devam ediyor.
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