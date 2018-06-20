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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - İSTANBUL

Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - İSTANBUL

- Pioneering Spirit gemisinin boğazdan geçişinden detaylarDünyanın en büyük inşaat gemisi 3. kez İstanbul Boğazı'ndan geçiyorİSTANBUL (AA) - TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, üçüncü kez İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçişe başladı.
Karadeniz'e doğru ilerleyişini sürdüren geminin boğazdan geçişine; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 acil müdahale gemisi, 2 tahlisiye botu ve 5 römorkör eşlik ediyor.Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle boğazda transit gemi trafiği her iki yönde geçişlere kapatıldı.Geminin, Karadeniz'e açıldıktan sonra TürkAkım'ın halihazırda 224 kilometresi tamamlanan ikinci hattının inşasına devam ederek bu hattı Kıyıköy'e ulaştırması hedefleniyor.Her biri 15,75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak ve toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak ilk hat 30 Nisan'da ülke kıyısına ulaşmıştı.

Doğalgaz Küplü Uzunlu Gemi Trafiği Boru Hattı 

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