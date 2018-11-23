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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE

- Geminin Çanakkale Boğazı geçişinden detaylar.Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Boğaz, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldıÇANAKKALE (AA) - TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.Marmara Denizi yönünden sabah saat 08.15'te boğaza giriş yapan, 382 metre boya, 125 metre genişliğe sahip, 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı "Pioneering Spirit" 10.40'ta Çanakkale önlerine ulaştı.İspanya'nın Algeciras Limanı'na doğru seyreden dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma - 4", "Kurtarma - 9" ve "Kurtarma - 10" römorkörleriyle "KEGM - 9" isimli hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Gemide güvenli geçişin tamamlanması için de 5 kılavuz kaptan görev yaptı. Çanakkale Boğazı, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Geminin Ege Denizi'ne ulaşmasının ardından trafiğe yeniden açılacak boğaz, yaklaşık 7 saat kapalı kalacak.Geminin Türkiye'deki acente faaliyetlerini gerçekleştiren Polimar Shipping yetkilileri, Pioneering Spirit'in, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "TürkAkımı" projesi kapsamında, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz'in altından geçerek Türkiye'ye ulaşacak doğal gaz boru hattı çalışmalarında görev yaptığını belirtti.
Yetkililer, bölgedeki çalışmaların sorunsuz olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.
- Pioneering SpiritDünyanın en büyük inşaat gemisi unvanına sahip gemi, geniş petrol ve doğal gaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle montajlanması ve sökülmesi ile çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.Tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilecek güce sahip gemide, 40 ülkeden 562 kişi görev yapıyor. Geminin çalışma esnasındaki tam boyu ise 443 metreye çıkıyor.

Hippi Akkale İspanya Petrol Boru Hattı 

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