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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Dünyanın en büyük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti İzle

Dünyanın en büyük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti İzle

Geminin boğaz girişi

Uzunlu Akkale İspanya Gemi Trafiği 

-Eceabat önü geçişi
-Kilitbahir geçişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemini tamamlayan dünyanın en büyük yüzen platformu 'Pioneering Spirit' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük yüzen platformu 'Pioneering Spirit' tarafından tamamlandı. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. İspanya'nın Algeciras Limanı'na doğru giden dev gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleriyle "KEGM-9" isimli hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Gemide güvenli geçişin tamamlanması için 5 kılavuz kaptan görev yaptı. Dev geminin boğaz geçişi yaklaşık 6 saat sürdü. Geçiş sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. (Cİ-MŞ)
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