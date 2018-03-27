Dünyanın düz olduğuna inanıyor...Adana'da 'Düz Dünya Derneği' kuruldu İzle

-Özkan'dan detay

-Düz Dünya Derneği tabelasından detaylar

-"Düz Dünya" işareti yapan Özkan'dan detay



( ADANA -ÖZEL) Dünyanın düz olduğuna inanıyor...Adana'da "Düz Dünya Derneği" kuruldu - Düz Dünya Derneği'ni kuran Doğukan Özkan, dünyanın yuvarlak olduğuna ilişkin görüntülerin sahte olduğunu, gerçek görüntülere ise para ödülü koyduğunu anlattı - Çalışmalarının NASA görevlilerinin de dikkatini çektiğini söyleyen Özkan, "Yoldan birini çevirsen 'Dünya düzmüş ha' diye soracak olsan herkes aynı tepkiyi veriyor. Adımız deliye çıktı" dedi ADANA



- Adana'da yaptığı araştırmalar sonucu dünyanın düz olduğunu öne süren Doğukan Özkan, “Düz Dünya Derneği” kurdu. Özkan, dünyanın yuvarlak olduğuna ilişkin görüntülerin ise fotomontaj olduğunu iddia ederek, “Eğer böyle bir görüntüyü temin edebilecek olan varsa o kişiye 10 bin lira para ödülü vereceğim” dedi.

Dünyada hızla yayılan 'dünya düzdür' inancı, Türkiye'ye de sıçradı. Adanalı Doğukan Özkan ve beraberindeki bir grup genç, İl Dernekler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak “Düz Dünya Derneği”ni kurdu.Özkan, dünya ve uzay araştırmaları yapan Amerika, Rusya ve Çin'in, dünyanın yuvarlak olduğuna ilişkin yalan söylediğini iddia ederek, “Bahsettiğimiz ülkeler inancı olmayan ya da zayıf olan ülkelerdir. Düz dünya inancında ise kesinlikle dünyanın bir yaratıcı tarafından tasarlandığı aşikar. Ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de bunu gösteren ayetler olduğuna inanıyorum. Mesela güneşle ayın birbirini kovaladığı geçiyor bir ayette. Küre dünya modeline göre altlarda olduğundan bunu dünya modeline çevirdiğimizde kutuplar dünyanın etrafını sarıyor” diye konuştu.

Düz dünya teorisinde en çok karşılaşılan sorunun “Dünyanın sonuna gidersek kenarından düşer miyiz” olduğunu kaydeden Özkan, “Dünyanın kenarından düşme gibi bir şey yok, buzullar dünyanın etrafını çevreliyor. O buzulların arkasında başka kıtaların olduğu söyleniyor. Orada NASA olsun, diğer devletlerin yeni ülkeler kurduğu düşünülüyor. Dünyanın net bir görüntüsü yok şu anda ve elde olan görüntülerin hepsi birbirinden farklı. Uzay diye tabir edilen yer de aslında daha gök kubbenin tamamının geçilmemiş hali. İnsanlar dünyadan 40-50 kilometre yüksekliği uzay diye tabir ediyorlar aslında o yükseklik uzaya girmiyor diye düşünüyorum. Bu Uluslararası Uzay İstasyonunu'nun gösterdiği görüntü dünyanın 5/1’ini gösteriyor ki o da zaten gerçek değil” ifadelerini kullandı. Doğukan Özkan, sosyal medyada dünyanın düz olduğunu ispat etme çalışmaları nedeniyle birkaç NASA görevlisinin de kendisiyle iletişime geçtiğini vurgulayarak, “NASA görevlisi kendilerinin işlerini tesadüflere bırakmadıklarını söylediler. Virgülden sonraki basamaklara kadar hesapladıklarını söylediler. Yani düz dünya olayına kesinlikle inanmadığını söylüyor. Aydan çekilen o görüntülerin de montaj olduğu kanıtlandı. Hatta kanalımda da onunla ilgili bir video çektim. Eğer dünyanın yuvarlak olduğuna ilişkin görüntüyü temin edebilecek biri varsa o kişiye 10 bin lira para ödülünü vereceğim. Şu an İstanbul'dan bir yakınım pahalı bir fotoğraf makinesi gönderdi. Şimdi onunla deneylerimizi yapıyoruz” dedi.

Dünyanın düz olduğu fikrine çevredekilerin nasıl karşılık verdiğine ilişkin açıklamalar da yapan Özkan, “Videoya hep alaycı cevaplar geldi. Çoğunu okumadım hatta neredeyse hiçbirini okumadım. Çünkü gelen yorumlar hep aynı. Yolda birini çevirecek olsanız 'Ya dünya düzmüş ha' diye soracak olsanız aynı cevabı, aynı tepkiyi vereceği için artık ben yorumları okumuyorum. Zaten adımız deliye çıktı” yorumunda bulundu.

