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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Dünyanın dört bir yanından getirilen binlerce güvercin birincilik için yarıştı Haberi

Dünyanın dört bir yanından getirilen binlerce güvercin birincilik için yarıştı Haberi

Güvercinler

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-Vatandaş röportajları
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( İSTANBUL )- Bir dünya güvercin bu festivalde görücüye çıktı- Maltepe’de 2'nci İstanbul Güvercin Festivali yapıldı İSTANBUL

- Maltepe’de düzenlenen 2'nci İstanbul Güvercin Festivali'nde dünyanın dört bir yanından getirilen onlarca tür güvercin birincilik için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Maltepe’de bu yıl 2'ncisi düzenlenen İstanbul Güvercin Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival için dünyanın dört bir yanından binlerce güvercin getirildi.
Maltepe Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen festivalde, hakemler kuşları inceleyerek puanlama yaptı. İlginin yoğun olduğu festivalde vatandaşlar daha önce görmediği onlarca çeşit güvercin türünü yakından görme fırsatı buldu. Festivale katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: “Gerçekten çok farklı bir organizasyon. Kuş sevgisi çok önemli. Burada Şırnak’tan, Hakkari’den, Mardin’den , Urfa’dan, Kocaeli’den, İznik’ten Türkiye’nin her tarafından olduğu gibi yurt dışından da misafirlerimiz var. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnsan sevgisi kadar, hayvan sevgisi göstermek lazım, onları da sevmek lazım” dedi.
Güvercinlerin farklı bir çok özelliği olduğunu belirten Hakem Serkan Reisoğlu: “ Önümüzde bulunan güvercin Balon güvercinidir. İngilizdir. Özelliği boynundaki hava kesesini şişirmesidir. Ülkemizde en değer gören balon güvercin cinslerinden en değerlilerindendir. Ortalama fiyatı 5 bin, 10 bin TL." şeklinde konuştu Kostüm öntepe, kostüm çifttepe, Musul, arkatepe, süs güvercini kategorilerinde yarışan güvercinlerden dereceye girenlerin sahiplerine madalya ve kupa verilecek.
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