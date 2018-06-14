'Dünyada sulh isteniyorsa Filistin sorununun çözülmesi lazım' - ARDAHAN
"Dünyada sulh isteniyorsa Filistin sorununun çözülmesi lazım" - ARDAHAN - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay ile röportaj"Dünyada sulh isteniyorsa Filistin sorununun çözülmesi lazım" - İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay: - "Filistin'de barışın olmayışı demek, Ortadoğu'da barışın olmayacağı manasına gelir. Eğer bütün dünyada sulh ve sükun isteniyorsa Filistin sorununun tümüyle çözülmesi lazım" - "Filistin sorunu 1948'den bu yana büyüyerek gelen bir sorundur. 1948'de İsrail'in orada kurulmasıyla ne yazık o gün bugün Müslümanların, bütün bayramlarını buruk şekilde yaşamalarına en büyük neden olmuştur" - "İsrail'in, Filistin'in hak ve hukukunu artık çok aleni şekilde ayaklar altına aldığını düşündüğümüzde bu ülkenin önlenemez yayılmacılığının, bu döneme, bu asra, bu çağa damga vuracağını gösteriyor"ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, "Filistin'de barışın olmayışı demek, Ortadoğu'da barışın olmayacağı manasına gelir. Eğer bütün dünyada sulh ve sükun isteniyorsa Filistin sorununun tümüyle çözülmesi lazım." dedi. Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin sorunu nedeniyle İslam dünyasının Ramazan Bayramı'na bir kez daha buruk girdiğini belirterek, bu burukluğun 1948'den beri devam ettiğini söyledi.
"Ne yazık ki bu bayramda da İslam dünyası içtenlikli kutlayacağımız bir bayram havasını yakalamış değildir." diyen Atalay, şunları kaydetti:"Filistin sorunu 1948'den bu yana büyüyerek gelen bir sorundur. 1948'de İsrail'in orada kurulmasıyla ne yazık o gün bugün Müslümanların, bütün bayramlarını buruk şekilde yaşamalarına en büyük neden olmuştur. ABD'nin İsrail'e verdiği destek artık açığa çıkmıştır. ABD, açık bir şekilde Neoconların yönetiminde, yönlendirmesinde, etkisinde bir devlete dönüştü. Bu yeni muhafazakarlar diye tabir edilen Neoconlar siyonistlerle yakın bir ilişkisi vardır. Bunlar İsrail'i ne kadar büyütürüz, topraklarını genişletiriz derdine, davasına düştüler."ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu koalisyonun aktörü konumuna geldiğine dikkati çeken Atalay, "Yıllardır bütün ABD'nin başkanları tarafından ertelenen Küdüs'ün İsrail'in başkent olarak tanıması kararı Trump döneminde kabul edildi. ABD, kendi büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Bu da Kudüs'ü başkent olarak tanıma manasındadır." diye konuştu. - "İsrail, hak hukuku aleni şekilde ayaklar altına alıyor"Filistinlilerin kaybedilmiş, işgal edilmiş topraklarına kavuşma anlamında yıllardır başlattıkları geleneğin bu yıl kanlı geçtiğini anımsatan Atalay, İsrail'in artık hak ve hukuk tanımadığını dile getirdi.Filistinlilerce yaşatılan geleneğin İsrail'in zalimce katliamlarına neden olduğuna işaret eden Atalay, "İsrail'in, Filistin'in hak ve hukukunu artık çok aleni şekilde ayaklar altına aldığını düşündüğümüzde bu ülkenin önlenemez yayılmacılığının, bu döneme, bu asra, bu çağa damga vuracağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Müslümanlar çaresiz değiller"Atalay, Türkiye'nin önderliğinde dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatının Filistin sorunu için İstanbul'da iki kez olağanüstü toplandığını söyledi.
Söz konusu toplantıda 57 Müslüman ülkenin bir araya geldiğini ifade eden Atalay, "Bu teşkilat aracılığıyla Birleşmiş Milletler (BM) toplantıya çağrıldı. BM de ABD'nin, Trump'ın bu kararının yanlışlığını ortaya koydu fakat ne yazık ki ta başından beri Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sloganıyla yapmış olduğu o büyük itirazın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkıyor." diye konuştu. Atalay, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin kurduğu bu dünya düzenin adil, vicdani ve dünya insanının yararına olmadığını, bu dünya düzeninin değişmesine dair talepler ve itirazların yükselmesi, sesin çok daha fazla çıkması gerektiği çağrısında bulundu. - "Şu an bu itirazı yapan tek ülke Türkiye"Filistin konusunda birçok ülkenin açıktan olmasa da Türkiye'nin yanında yer aldığını, bu hususta itirazda bulunan tek ülkenin Türkiye olduğunu anlatan Atalay, şöyle devam etti:"Başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyadaki bütün uluslar, bütün devletler, BM'nin mevzuatını artık yeniden yazma vaktinin geldiği inancındalar çünkü bu olmadığı sürece Filistin'de barış olmayacaktır. Filistin'de barışın olmayışı demek, Ortadoğu'da barışın olmayacağı manasına gelir. Eğer bütün dünyada sulh ve sükun isteniyorsa Filistin sorununun tümüyle çözülmesi lazım."Atalay, Filistin - İsrail sorunundaki çözümünün İsrail'in 1967 öncesi topraklarına çekilmesiyle mümkün olacağını, Müslümanların birlik olarak bu problemi çözme imkanına, potansiyeline sahip bulunduğunu sözlerine ekledi.