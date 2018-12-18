- Dünyada 285 Milyon Göçmen Yaşam Mücadelesi Veriyor



- Birleşmiş Milletler’in yayınladığı rapora göre dünyada 258 milyon insan çeşitli coğrafyalarda göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. 18 Aralık ise uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı gün olarak biliniyor. 18 Aralık 1990 günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda göçmenlerin hayatları ile ilgili çok önemli bir karar verildi.

BM 28 yıl önce bugün BM Kurulu’nda Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu’nun imzaladı. 2000 yılına gelindiğinde ise 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul edildi. En çok göçmen Asya’da BM’nin 2017 yılında yayınladığı son raporda, dünyada göçmen olarak hayatlarını sürdüren kişi sayısı 258 milyon olarak kaydedildi. 2000 yılından bu yana bu sayı yüzde 49 oranında artış gösterdi. Raporda en çok göçmene sahip olan kıtaların başında 80 milyon göçme ile Asya geldi. Asya’yı 78 milyon ile Avrupa, 58 milyon ile Kuzey Amerika, 25 milyon göçmen ile Afrika takip etti. Raporda 258 milyon göçmenin doğum yerleri ise sırası ile 106 milyon ile Asya, 61 milyon Avrupa, 38 milyon ile Latin Amerika ve Karayipler ve 36 milyon ile Afrika olarak gösterildi. Türkiye en çok göçmene kucak açan ülke Raporda Türkiye’nin 2016 yılında edinilen verilere göre 3.1 milyon kişi ile dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu belirtildi. Türkiye’yi sırasıyla 2.9 milyon mülteci ile Ürdün, 2.2 milyon mülteci ile Filistin, 1.6 milyon mülteci ile Lübnan takip etti. 2000 yılında göçmenlerin yaş ortalaması 39 iken, 2017'de yaş ortalaması 38’e düştü. Raporda, dünyadaki göçmenlerin giderek genç nüfustan oluşmaya başladığı kaydedildi. Kadın erkek dağılımında ise kadın göçmen sayısının erkek göçmen sayısına oranla az olması dikkat çekti. Raporda, 2017 yılındaki verilerde kadın göçmen oranının yüzde 48 olduğu belirtildi. “Çatışma, fakirlik insanları farklı ülkelerde iyi yaşam koşulları aramaya itti” Raporda, “Bugün giderek etkileşimini artıran dünyada, uluslararası göçmenler dünyanın her köşesindeki bir gerçeklik haline dönüştü. Ulaşımdaki modernleşme, iş fırsat, eğitim ve yaşam kalitesi arayışı içindeki insanlar için bunu kolay ucuz ve hızlı hale getirdi. Aynı zamanda, çatışma, fakirlik ve geçim sıkıntısı insanları kendileri ve aileleri için farklı ülkelerde daha iyi yaşam koşulları aramaya itti” ifadelerine yer verildi.



