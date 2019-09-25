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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dünyaca ünlü Van kedilerine ziyaretçi akını İzle

Dünyaca ünlü Van kedilerine ziyaretçi akını İzle

Van Kedi Villası’ndan görüntü

Sosyal Medya Hafta Sonu Yabancı Turist Sayılar Ziyaretçiler 

-Kedilerden detaylar
-Ziyaretçilerden görüntü
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN - ÖZEL)- Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk rotası ‘Van Kedi Villası’ oluyor VAN

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesindeki kedi villasında koruma altında bulunan dünyaca ünlü Van kedilerini, yaz sezonu boyunca on binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Van YYÜ bünyesindeki havuzlu kedi villası, bölgede oluşan huzur ortamına bağlı olarak artan turistik tur sayısı nedeniyle bu yılın yaz sezonu boyunca turist akınına uğradı. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için kentte gelen turistlerin, ilk rotası ise yine Van kedileri oldu. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin bakımları titizlikle yapılıyor. Nesillerinin devamı için sürekli çalışmaların yapıldığı Van Kedi Villası’nda ziyaretçiler de eksik olmuyor. “Bilinçlendirme çalışmaları büyük katkı sunuyor” İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bölgede oluşan huzur ortamına bağlı artan turistik turlarına bağlı olarak kedi ziyaretçi sayılarının arttığını belirtti.
Ziyaretçi sayısında her geçen gün artış yaşandığını ifade eden Kaya, “Son yıllarda bu ziyaretçi sayısında ciddi anlamda artış yaşandı. İlimize turistik amacıyla gelen seyahat turlarının artmasına bağlı olarak merkezimize olan ziyaretler giderek artıyor. Diğer taraftan Van kedileriyle ilgili yapılan bilinçlendirme çalışmalarının da buna büyük bir katkısı var. Son dönemde gerek görsel ve yazılı medya gerekse sosyal medya buna katkı sunuyor. Buna paralel olarak ziyaretçi sayımız artıyor” dedi.
Kaya, kedi villasına; hafta içi günlük olarak 500 kişi, hafta sonu ise bin kişinin üzerinde bir ziyaretçi geldiğini sözlerine ekledi.
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