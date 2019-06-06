Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dünyaca ünlü şelale tatilcilerle doldu

Dünyaca ünlü şelale tatilcilerle doldu

Şelale detay

Sosyal Medya Yabancı Turist Bayram Tatili Ziyaretçiler Güneşli Hava 

-Turistler detay
-Röportajlar
-Fotoğraf çekinenler
-Genel ve detay

( ANTALYA )- Düden şelalesinde bayram yoğunluğu ANTALYA

Antalya'nın eşsiz doğa güzelliklerinden Düden Şelalesi Ramazan Bayramında yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Düden'e ilk kez gelen Özlem Açici, "Antalya gelmişseniz kesinlikle Düden Şelalesi'ni görmeden gitmeyin" dedi.
Antalya'da Ramazan Bayramı kapsamında dokuz günlük tatil boyunca yerli ve yabancı turist ile doldu. Bayram tatilinde, otellerin yanı sıra doğal alanlar ve şelalelere de büyük ilgi gördü. Özellikle sıcaklarda serin bir ortam sunan şelaleler gezilecek yerlerin gözdesi oldu. Antalya'nın 10 doğa harikası şelalelerinden Düden Şelalesi de en çok rağbet gören yerlerden biri oldu. Eşine az rastlanır manzarası ve yeşilliklerin arasında yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen suyun görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor. Geçen yıl 500 bin ziyaretçi alan Düden, bayram yoğunluğuyla beraber bu yıl daha da fazla ziyaretçiye ulaşması bekleniyor. Trabzon'dan bayram tatili için gelen ziyaretçilerden Özlem Açici, Düden Şelalesine ilk kez geldiğini belirterek, "Çok güzel, çok beğendim. Önce Kaleiçi'ni gezdik sonra buraya geldik. Gerçekten efsane, çok beğendik, anlatmaya gerek yok. Bol bol fotoğraf çekindik, şelaleyi çektik. Gökkuşağı çıkmıştı harika bir görüntü" şeklinde konuştu.
Açici, "Antalya gelmişseniz kesinlikle Düden Şelalesi'ni görmeden gitmeyin" mesajini verdi. Açici'ya rehberlik neden kuzeni Can Erdem ise, Kaleiçi ve Düden Şelalesi gibi Antalya'da gezilecek yerleri gezdiklerini belirtti.
Turistler ve çocuklarını gezmeye getiren aileler hem güneşli havanın hem de şelalenin serinliğinin tadını çıkardı. Çocuklar eğlenirken aileleri de bol bol fotoğraf çekti. Yüzlerce turist de şelaleyi arkasına alıp selfie yaparak Türkiye'nin güzelliklerini sosyal medyada paylaştı.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı