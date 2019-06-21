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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Dünyaca ünlü şefler Diyarbakır'da

Dünyaca ünlü şefler Diyarbakır'da

- Şeflerin, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde kente özgü "Sütlü Nuriye" ve "Burma Kadayıfı"nın yapımını incelemesi - Şeflerin tatlıların yapım aşamasını fotoğraflaması ve bilgilendirilmesi - Şeflerin, tatlıları tatması - "Gastroway" etkinliği kapsamında Kayapınar ilçesindeki bir restoranda hazırlanan yöresel yemeklerin sunumu - Misafirlerin yemekleri tatması - Toprak altında ateşte pişirilen "Hırsız Kebabı"nın yapılışından detaylar - Gastroway Direktörü Gökmen Sözen'in konuşması - Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Diyarbakır 'a gelen dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, tarihi ve turistik yerleri gezdi, yöresel yemekleri tattıDİYARBAKIR (AA) - Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Diyarbakır 'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi, yöresel yemekleri tanıma fırsatı buldu.Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'deki programlarının ardından Diyarbakır 'a gelen, aralarında yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, merkez tarihi Sur ilçesinde Alaaddin Değirmen Evi'nde kahvaltı yaptıktan sonra tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kahve içti.Daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde Diyarbakır 'a özgü "Sütlü Nuriye" ve "Burma Kadayıfı"nın yapımını inceleyen ekibe, tatlıların hazırlanma süreci ile ilgili bilgi verildi.
Merkez Kayapınar ilçesindeki bir restorana geçen ekip, burada hazırlanan yöresel yemeklerin de tadına bakarak, toprak altında ateşte pişirilen "Hırsız Kebabı"nın yapılışını ilgiyle izledi, kebaptan tattı.Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, yaptığı açıklamada, geçen yıl Ege'de yaptıkları lezzet turunu, şimdi de Mezopotamya'ya düzenlediklerini belirterek, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'in ardından Diyarbakır 'a geldiklerini söyledi.

Diyarbakır 'ı da dünyaya, ünlü şef ve yazarların tanıtmasını istediklerini anlatan Sözen, bu nedenle kentin önemli tarihi mekanlarını gezdiklerini ve yöresel yemekleri tanıma fırsatı bulduklarını kaydetti.
Türkiye'nin ağırlıkla geleneksel mutfakla beslendiğini ifade eden Sözen, "Gelenler geleneksel yemeklerimizi ve tarihi mekanlarımızı çok beğendiler. Gıda ve tarımsal ürünlerimizi çok iyi buldular. Amacımız tarımsal gıda ürünlerini dünyaya açmak. Bu şekilde fıstığımızı, biberimizi, sumağımızı, mercimeğimizi, buğdayımızı tanıyorlar." diye konuştu.

Astronomi Yıldızlı Tarihi Mekan Bulduk Rektör 

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