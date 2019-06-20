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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dünyaca ünlü sahilde yıkım gerginliği

Dünyaca ünlü sahilde yıkım gerginliği

- Olay yeri detay

Polis Yıkım Gerginliği Zabıta 

-- Büfeden detaylar
-- Polis ve zabıtanın ikna çabası
-- İşyeri sahibinin isyanı
-- Genel ve detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da Konyaaltı sahilinde bulunan bir büfenin, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yıkımı başlatılmak istendi. Vergilerini ödediğini belirten işyeri sahibi Ali Akın, yıkımın usulsüz olduğu iddia ederek polis ve zabıta ekiplerine zorluk çıkardı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda bulunan plajda büfe yıkım gerginliği meydana geldi. Ali Akın isimli kişinin sahibi olduğu büfe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yıkılmak istendi. Karşısında polisi ve yıkım ekiplerine gören işyeri sahibi Ali Akın, yıkımın usulsüz olduğunu belirterek, durdurulması için talepte bulundu. Dakikalarca ekiplere direnen ve olayı tartışma boyutuna taşıyan Akın, ailesini geçindirdiğini ve vergilerini ödediğini savundu. Tartışmanın devam ettiği sırada sahile inen turistler de şaşkınlık içinde olup biteni izledi. Yıkım, saatler süren ikna çabalarının ardından iki gün sonrasına ertelendi.
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