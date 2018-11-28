Dünyaca ünlü sahilde martı istilası

-martılar detay

-martıların balık avlama çalışması

-Vatandaşların fotoğraf çekmesi

-Dalgalar detay



( ANTALYA )- Saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgarda oluşan dev dalgalar, binlerce martı için av fırsatı oldu ANTALYA



- Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni binlerce martı istila etti. Balık avlamak için dalgaların sahile vurduğu bölgede konuşlanan martılar, sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu. Antalya’da bugün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Konyaaltı Sahili’nde boyu 2 ila 3 metreye kadar çıkan dev dalgalar oluşmasına neden oldu. Saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, sonrası Konyaaltı beyaza büründü. Dünyaca ünlü sahile anı ölümsüzleştirmek için gelen birçok vatandaş ise sahilde binlerce martıyı görünce neye uğradığını şaşırdı. Balık avlamak için sahile konuşlanan martılar, dalgaların kıyıyı dövmesiyle birlikte harekete geçip, yine dev dalgaların arasındaki balıkları avlamaya çalıştı. Vatandaşlarsa bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

(SM-

