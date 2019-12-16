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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dünyaca ünlü plajda yağmurla sonra görsel şölen

Dünyaca ünlü plajda yağmurla sonra görsel şölen

-Drone görüntüsü

Kanyon Çekim Yağmurdan Sonra Irak 

--Genel Görüntü

( ANTALYA - ÖZEL)- Yağmur sonrası dağlardan inen kaynak suyu tuzlu suyla buluştu- Turkuaz ve mavinin iç içe görüntüsü hayran bıraktı ANTALYA

- Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan şiddetli yağmurun ardından dünyaca ünlü Kaputaş plajında oluşan mavinin her tonu kendisine hayran bıraktı. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş’ta denizde yağmurdan sonra oluşan mavi renk harmonisi muhteşem bir görüntüye sahne oldu. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kanyondan akan yağmur suları Kaputaş Köprüsünün altından geçerek denize ulaştı. Bu anlarda denizin mavi rengi turkuaz başta olmak üzere, çeşitli tonlara dönüştü. Denizin altında kaynayan doğal su kaynaklarıyla dağlardan gelen saf doğal suyun buluşması sonucu büyüleyici turkuaz rengin ortaya çıktığı anlaşıldı. Kaş-Kalkan sahil karayolunun 23. kilometresinde yer alan Kaputaş’ta harika renk cümbüşüyle görsel şölen yaşanırken, araçlarından inen bazı sürücüler bu muhteşem manzarayı görüntüledi bazıları da öz çekim yaptı.
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