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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Dünyaca ünlü otele dadanan hırsızlar yine iş başı yaptı İzle

Dünyaca ünlü otele dadanan hırsızlar yine iş başı yaptı İzle

Çalınan korkuluklar detay

Futbol Sahası 2010 Yılı Milyar Dolar Açık Arttırma 2009 Yılı 

-Yerinde olmayan korkuluklar detay
-Yan yatan ve çalınamayan korkuluk detay
-Mardan Palace arşiv görüntü

( ANTALYA ) - "Dünyanın en lüks oteli" seçilen otelin altın sarısına boyanmış korkulukları yine çalındı - Çalınan korkuluklar tükenme aşamasına geldi ANTALYA

- Antalya'nın Kundu bölgesinde 2010 yılında 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace'ın daha önce altın sarısına boyanmış korkuluklarına dadanan hırsızlar yine iş başı yaptı. Hırsızlar tarafından sürekli çalınan korkulukların tükenme aşamasına geldiği gözlerden kaçmadı. Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve 'Turizmin Oscarları' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel, uzun süredir borçları yüzünden zor günler yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde futbol sahası açık arttırma ile satışa çıkarılan, ardından çalışanlarını çıkaran ve elektrikleri kesilen otelde bu kez hırsızlık olayı yaşanmaya başlandı. Güvenlik elemanlarının işten çıkarılmasını fırsat bilen hırsızlar daha önce otelin dışında bulunan altın sarısına boyanmış korkulukları çaldı. 10 korkuluk yeniden çalındı Korkulukları çalan hırsızlar emniyetin sıkı takibi sonrası yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Günler sonra otelin korkuluklarına dadanan hırsızlar yeniden iş başı yaptı. Gece geç saatlerde ormanlık alandan da faydalanan hırsızlar yaklaşık 10 adet korkuluğu daha çaldı. Hırsızların korkulukları vidalarını sökmeden yerinden çıkardıkları görüldü.
Zorlayarak çıkarılamayan korkuluğun birisinin demiri ise parçalanmış şekilde bırakıldı. 2 metre uzunluğunda 10 korkuluğu çalan hırsızları bulmak için çalışma başlatıldı.
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