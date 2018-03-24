Dünyaca ünlü mülteci top model Halima Aden Türkiye’de

-Karşılamadan detaylar

-Mankenin gidişi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- ABD’nin dünyaca ünlü tesettürlü modeli Halima Aden, İstanbul’da düzenlenecek özel bir defileye katılmak üzere Türkiye’ye geldi. Kenya’daki Birleşmiş Milletler mülteci kampından moda dünyasının en ünlü top modellerinden biri olma hikâyesiyle ilgi çeken dünyanın ilk tesettürlü top modeli Halima Aden, özel bir defile için İstanbul’a geldi. Saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen Aden'i Dış Hatlar Terminalinde çiçeklerle karşılandı. Defilenin baş mankeni olarak podyuma çıkacak Türkiye’ye ilk kez gelen 20 yaşındaki Somali asıllı ABD’li model, 26 Mart Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek özel bir defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Ünlü modelin kendisini görüntüleyen gazetecilere ve vatandaşlara sempatik karşı tavırları dikkat çekti. Halima Aden, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

