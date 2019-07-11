Dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada, Bodrum’da mavi yolculuğa çıktı

-Modacının araçtan inmesi ve soruları cevaplaması

-Modacı ve beraberindekilerin gulete binmesi

-Eşyaların taşınması

-Modacının personele tokalaşması



( MUĞLA ) MUĞLA



- Dünyanın en ikonik tasarımcılarına imza atmasıyla bilinen ‘Kenzo’ modaevinin kurucusu Kenzo Takada, yaz tatili için geldiği Bodrum’da mavi yolculuğa çıktı. Dünyaca ünlü parfüm, cilt bakım ürünleri ve kıyafet markası olan Kenzo'nun kurucusu 80 yaşındaki Japon uyruklu Kenzo Takada, yaz tatili için Bodrum’u tercih etti. VIP bir araçla Bodrum Denizciler Derneği önünde kendisini bekleyen Arif Kaptan A. isimli gulete gelen Kenzo Takada, karadan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bodrum’u çok sevdiğini ifade eden Takada, ilk kez 20 sene önce Bodrum’a geldiğini söyledi.



Kenzo Takada ve beraberindekiler, daha sonra kendileri için hazırlanan gulete bindi. Ünlü modacı, tekne kaptanı ve personeli ile tek tek selamlaşıp sohbet etti. Kenzo Takada ve beraberindekilerin yanında çok sayıda valizle geldiği görüldü.

Bir süre hareketliliğin yaşandığı tekne, daha sonra mavi yolculuğa çıkmak üzere limandan demir aldı. Kenzo Takada'nın Bodrum'da ne kadar kalacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

