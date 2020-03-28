Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı

kapatılan sahil yolu

Piknik Alanları Trafik Polisi Polis Ekipleri Kontrol Noktası Balık Tutmak 

-polis kontrol noktası
-polis şeridi
-trafik polisi detay
-boş trafik yolu detay

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Turizm kenti Antalya’da yeni tip Korona virüs(Covid-9)tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda dünyaca ünlü Konyaaltı Sahil yolu çift yönlü araç trafiğine de kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele kapsamında hafta sonlarında, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı.Bunun yanı sıra dünyaca ünlü Konyaaltı sahili araç trafiğine de kapatıldı. Sahil bandında görev yapan polis ekipleri belli noktalara şerit çekerek araç giriş çıkışlarını sonlandırdı. Sürücüler kontrol noktalarından geri döndü. Ara ara trafik polislerinin de sahil bandında devriye gezerek Konyaaltı sahil yolunu kontrol ettiği görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı