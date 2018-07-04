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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili bisikletli ‘Martı’ timine emanet

- Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili bisikletli ‘Martı’ timine emanet

Timin ofisinden çıkması

İlk Müdahale Polis Memuru Oğlan Bisiklet Hırsız 

-Bisikletlere binmesi
-Sahilde devriye atmaları
-Sahil detay
-Vatandaşlarla röp
-detay
-ULAŞIM: Sistemden geçildi

( ANTALYA )- Antalya'nın dünyaca ünlü yenilenen Konyaaltı sahilinde asayiş ve güvenliği, 'Martı' bisikletli polis timleri sağlamaya başladı.
- Martı timi, gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra oluşacak suçlara da ilk müdahaleyi yapacak ANTALYA

- Antalya'nın dünyaca ünlü yenilenen Konyaaltı sahilinde asayiş ve güvenliği, 'Martı' bisikletli polis timleri sağlamaya başladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesine bağlı kurulan Martı Bisikletli Polis Timi'nde 10 bisikletli polis memuru görev yapıyor. Sahilde can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan Martı Timi, saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görev yapacak. Sabah erken saatlerde göreve başlayan tim, denize girmek için sahile gelen vatandaşların da dikkatini çekti. Martı timi, gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra oluşacak suçlara da ilk müdahaleyi yapacak. 6.5 kilometrelik sahili yanı sıra ekipler, Atatürk Parkı, Cam Piramit,Kaleiçi ve Karaoğlan Parkı’nı kapsayacak şekilde görev yapacak. Konyaaltı Sahiline gelen misafirler ise hırsızlık açısından uygulamanın başarılı olacağını belirterek, kendilerini daha güvende hissedeceklerini bildirdiler. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlilerinin elektrikli scooterle görev yapmaları renkli görüntüler oluşturdu. (İA-
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