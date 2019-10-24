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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dünyaca ünlü balıyla meşhur Anzer Yaylası bu kez yıkım gerginliği ile gündeme geldi İzle

Dünyaca ünlü balıyla meşhur Anzer Yaylası bu kez yıkım gerginliği ile gündeme geldi İzle

Vatandaşlardan görüntü

Yıkım Gerginliği Jandarma Kaçak Kaçak Yapı 

-Jandarmadan görüntü
-İş makinelerinden görüntü
-Gerginlikten görüntü

( RİZE )- Anzer Yaylası'ndaki 2018 yılından sonra yapıldığı belirlenen 5 yapının yıkımı için çalışma başlatıldı RİZE

- Rize’nin İkizdere ilçesinde dünyaca ünlü Anzer Balı'nın üretildiği Anzer Yaylası’nda kaçak yapıların yıkımı ile ilgili gerginlik yaşanıyor. Rize’nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası’nda 2018 yılından sonra yapıldığı tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren jandarma eşliğinde yaylaya geldi. 5 yapının yıkımı için yaylaya gelen iş makinelerine yayla sakinleri engel olmak istedi. Evlerini yıktırmak istemeyen vatandaşlar yıkılması planlanan evlerin içerisine girerek ve çatısına çıkarak yıkıma karşı çıktı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda jandarma ve vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, vatandaşlar ikna edilmeye çalışılıyor.
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