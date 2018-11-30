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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası taştı

Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası taştı

Altınbeşik Mağarası'ndan vadiye akan su

Sağanak Yağış Şelale 

-Altınbeşik Mağarası'ndan detay
-Altınbeşik Mağarası'nda kayıkla görüntü
-Mağara görevlisi Arif Kurt ile röportaj

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya’da 3 gündür etkili olan sağanak yağış İbradı ilçesinde bulunan dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası’nın taşmasına neden oldu. İbradı ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrası Altınbeşik Mağarasında su patlaması meydana geldi. Mağarada su seviyesi yaklaşık 7-8 metre civarında yükseldi. Mağaranın suyunun yükselmesi ile birlikte büyük şelaleler oluştu. Mağaranın ağzından akan sular ise Manavgat çayının da su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ANSET çalışanı Arif Kurt, Altınbeşik Mağarası'nın suyunun bölgede 3-4 gündür etkili olan yağmurlarla birlikte patladığını söyledi.

Son 4-5 yıldır bu seviyeye çıkmadığını anlatan Kurt, "Su seviyesi 2 gün önce yaklaşık 8 metre aşağıdaydı. Şu anda 8 metre civarında yükseldi. Mağaraya haftalık olarak bin bin 500 kişi mağaramızı ziyaret ediyordu. Bu seviyede iken içeriyi gezdirmemizin imkanı yok. Su seviyesi düşerse gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra gezdirme imkanı olacak. Şu durumda içeriye girme imkanı yok" diye konuştu.

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