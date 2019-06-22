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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünyaca ünlü akvaryum koyunda 4 saatte 33 poşet çöp toplandı

Dünyaca ünlü akvaryum koyunda 4 saatte 33 poşet çöp toplandı

koy temizliğinden genel,detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Hafta Sonu Sivil Toplum Irak 


- Mavi tur tutkunlarının ve Bodrum’da yaşayan birçok vatandaşın vazgeçemediği koylardan biri olan Adaboğazı (Akvaryum) Koyunda kıyı temizliği yapıldı. Ekipler yaklaşık 4 saatte 33 poşet atık malzeme topladı. Bodrum Belediyesi ekipleri, çeşitli sivil toplum örgütleri ve doğa gönüllerinin zaman zaman temizlik yaptığı bölgeye sabah saatlerinde tekneyle ulaştı. Bodrum Belediyesi’ne ait “Temiz Deniz” isimli tekne ile bölgeye gelen belediye personelleri ellerinde siyah çöp poşetleri ile Adaboğazı kıyısını temizlemeye başladı.
Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Adaboğazı’nda denize girip piknik yaptıktan sonra doğaya bırakılan şişe, plastik atıklar ve daha birçok çeşit atık malzeme tek tek toplandı. Atık malzemeler arasında yer alan bir koltuk da ekipler tarafından doğadan uzaklaştırıldı. Bölgede bulunan bazı vatandaşlar belediye ekiplerinin hafta sonu mesaisini izleyerek tebrik ettiler. Yaklaşık 4 saat süren temizlik çalışmalarında 33 poşet atık malzeme toplandı. Atık malzemeler tekne ile bölgeden alınarak Temizlik İşleri ekiplerine teslim edildi.
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