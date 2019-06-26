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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü' - Güvenpark'ta bilgilendirme standı açıldı - ANKARA Haberi

'Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü' - Güvenpark'ta bilgilendirme standı açıldı - ANKARA Haberi

"Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" - Güvenpark'ta bilgilendirme standı açıldı - ANKARA - Dünay Uyuşturucuyla Mücadele Günü - Güvenpark önünde vatandaşlara broşür dağıtılması - Vatandaşların narkotik köpeklerine ilgi göstermesi - Kızılay Milli İrade Meydanında vatandaşların yürümesi"Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" - Başkentte, "Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" dolayısıyla Güvenpark'ta bilgilendirme standı açıldıANKARA (AA) - Başkentte, "Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" dolayısıyla uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı.Kızılay Güvenpark'ta açılan stantta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı."Uyuma, İhbar Et" uygulaması ve WhatsApp ihbar hattına dair açıklamalarda da bulunulan stantta, ihbarcıların kimliklerinin gizli tutulduğu anlatıldı.Etkinlikte yer alan narkotik köpeklerine halkın ilgisi yoğun oldu.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik İhbar Hattı Narkotik Köpek 

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