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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Dünya 'Tuzlalı Tsubasa’nın golünü konuşuyor İzle

Dünya 'Tuzlalı Tsubasa’nın golünü konuşuyor İzle

Tsubasa Golü

Fenomen Sosyal Medya İhlas Çizgi Film Uluslararası 

-Adamın gol atması
-röp

( İSTANBUL - ÖZEL)- İnternette fenomen olan Tuzlalı Tsubasa ilk kez konuştu İSTANBUL

- Tuzla’da halı sahada maç yapan vatandaşın takla atarak gol atma anı sosyal medyada paylaşılınca fenomen oldu. Görüntüler, çok sayıda sosyal medya platformunda paylaşılırken, milyonlarca etkileşim aldı. Paylaşılan görüntülerin altına milyonlarca kullanıcının yanı sıra futbolcular da yorum yaptı. Tuzlalı Tsubasa da fenomen haline gelen golüyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuştu.
Tuzla’da yaşayan Dinçer Türkoğlu, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada takla atarak attığı gol ile fenomen haline geldi. Tsubasa’yı andıran bu golün görüntüsü, sosyal medyada birçok farklı uluslararası platformda paylaşıldı, milyonlarca etkileşim aldı. Birçok kullanıcının yanı sıra futbolcular da ‘Tuzlalı Tsubasa’nın golüne yorum yaptı. Tsubasa golüyle fenomen haline gelen Dinçer Türkoğlu, “Tsubasa iyi bir çizgi film kahramanıdır. Bu tarz zor ve hayali golleri Tsubasa atar. Ben de ondan esinlendim, böyle bir gol attım. Devamlı böyle golleri seviyorum. Farklı goller hoşuma gider. Çocukluğumdan beri top oynuyorum. Bunlar öyle kolay yapılacak hareketler değil. Çalışmadan olmuyor” dedi.
Golünün fenomen olmasından ötürü gurur duyduğunu belirten Türkoğlu, “Şu an çok gurur duyuyorum. Türk evladı olarak böyle bir golü atıp dünyaya seyrettirmek bana gurur veriyor” diye konuştu.

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