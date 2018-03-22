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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dünya Su Günü’nde İSKİ su tasarrufuna dikkat çekti Haberi

Dünya Su Günü’nde İSKİ su tasarrufuna dikkat çekti Haberi

Stantlardan görüntü

Su Tüketimi Alışveriş Farkındalık İçme Suyu Irak 

-Anketlerden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Röportajlar
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- İSKİ, su kıtlığına karşı bilinçli su kullanımına dikkat çeti İSTANBUL

- 22 Mart Dünya Su Günü’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ çeşitli alışveriş merkezlerinde suyun bilinçli kullanılmasına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla stantlar kurdu. Stant görevlileri, dünyanın birçok ülkesinde su kıtlığı yaşandığını belirterek vatandaşların suyu tasarruflu kullanıması gerektiğine dikkat çekti. 22 Mart Dünya Su Günü’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ, İstanbul genelinde çeşitli alışveriş merkezlerinde kurduğu stantlarda yaptığı anketlerle suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekti. “Geleceğiniz İçin Harekete Geçin’’ çağrısıyla dünya ülkelerindeki su kıtlığı ve kirliliğine dikkat çeken stant görevlileri anket kapsamında vatandaşlara çeşitli sorular yöneltti. “Dişini fırçalarken musluğu açık mı bırakırsınız”, “ Duş alırken suyu açık mı bırakırsınız” gibi soruların sorulduğu anketle vatandaşlara yaşamın devamlılığı için suyun ne kadar önemli olduğunu ifade edildi. Afrika’da milyonlarca insanın temiz su için kilometrelerce yürüdüğünü hatırlatan görevliler, su kullanımında bilinçli olunması gerektiğini belirtti.
Stantlarda anketlere cevap veren vatandaşlara ise bardak hediye edildi. “İnsanlar suları israf etmesin” Suyun insan yaşamı için vazgeçilmez olduğunu ve bilinçli kullanılması gerektiğini dile getiren ve anket sorularını yanıtlayan Serdar Yorulmaz, “ Suya dikkat çekmek tabi ki önemli çünkü içme suyumuz giderek azalıyor. İlerde su savaşları başlanacak, geleceğin en önemli şeylerinden bir tanesi su. Dikkatli olmak su noktasında tasarruflu olmak lazım. İnsanlar suları israf etmesin, düzenli kullansınlar “ dedi.
“Gereksiz su tüketiminden kaçınmamız lazım” Dünya Su Gününde gerçekleştirilen etkinliklerle suya dikkat çekilmesinin önemli olduğunu belirten ve ankete katılan Samet Türkoğlu, “ Su gerçekten dünyamın adına önemli bir kaynak insan nüfusu da git gide artıyor suları tüketmeye başlıyoruz. Su ileri ki senelerde sıkıntıya girecek, su savaşları falan olacak. Gereksiz su tüketiminden kaçınmamız lazım, gereksiz harcamayalım” ifadelerini kullandı. (HK-EY
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