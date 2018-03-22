Dünya Su Günü’nde İBB 'ye bağlı İSKİ’den anlamlı proje

-Recep İncesu isimli vatandaşla yapılan sosyal deney

-Şişhane metro durağında yer alan fotoğraf sergisinden detay

-Sosyal deney sonunda verilen sertifika ve hediyeden detay

-Genel detaylar



( İSTANBUL - HD)- Afrika’daki su kıtlığı ve kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sosyal deney yapıldı İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ “22 Mart Dünya Su Günü”nde sağlıklı suyun önemine dikkat çekmek için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında “Su için merdivenleri koşarak çıkar mısınız?” sorusunu sordular. Ortaya çok anlamlı görüntüler ve bir film çıktı. 22 Mart Dünya Su Günü’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, metro yolcularıyla Afrika’daki su kıtlığı ve kirliliğine dikkat çekmek için sosyal deneye imza attı. ‘’ Geleceğiniz İçin Harekete Geçin’’ çağrısıyla Hacıosman- Yenikapı Metro hattında seyahat eden yolcular Şişhane durağında proje sorumluları tarafından sosyal deneye davet edildi. Yolculara yürüyen merdivenleri ve asansörleri kullanmadan çıkışa ulaştıkları takdirde sürpriz bir hediye verileceği söylendi. Bu teklifi kabul eden vatandaşlar yeleklerini giyerek kronometreyi başlatıp harekete geçti. Zamanla yarışan yolcular çıkıştaki sürpriz hediyeye ulaşmak için koşar adımlarla çıkışa doğru ilerledi. Son merdiveni de aşarak çıkışa ulaşan yolcuları büyük bir sürpriz karşıladı. Metro çıkışında su dolu bir masayla karşılaşan yolcular büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yolcuları bekleyen görevliler ise dünyada yaşanan su kıtlığı ve kirliliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir projeye imza attıklarını belirtti.

Afrika’da yaklaşık bir milyar insanın temiz bir damla su için kilometrelerce yürüdüğünü vurgulayan görevliler Türkiye’de temiz suya ulaşmanın perondan çıkışa ulaşmak kadar kolay olduğuna dikkat çekti. Elimizdeki kaynakları bilinçli bir şekilde tüketme konusunda önemli bir hatırlatma Yapılan sosyal deneye katılarak duyduğu memnuniyeti dile getiren Recep İncesu,’’ Şişhane’den İstiklal Caddesine çıkarken normalde merdivenleri kullanan biri değilim. Uzun bir mesafe var. Sizin davetiniz üzerine merdivenleri kullanarak çıkışa geldim. Çıkışta da o an en çok ihtiyaç duyduğum şey olan suyla karşılaştım. Afrika’daki insanların şuan elimde tuttuğum sudan kirli olan su kaynaklarına gitmek için kilometrelerce mesafe gitmek zorunda kaldığını hatırlattı arkadaşlar. O insanların neler çektiğini hatırlayarak elimizdeki suyun değerini bir kez daha anlamış oldum. Elimizdeki kaynakları bilinçli bir şekilde tüketmemiz gerektiğini hatırlattığınız için teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı. Şişhane Metro İstasyonu’nda Afrika’da yaşanan su kıtlığı ve kirliliğine dikkat çekmek için bir fotoğraf sergisi de vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergilenen fotoğraflarda yaşanan su kıtlığı ve kirliği gözler önüne sergilenirken, vatandaşlara su kaynaklarının doğru kullanılması konusunda uyarılarda bulunuldu. - Bilinçli su kullanımı konusunda vatandaşlar bilgilendirildi 22 Mart Dünya Su Gününde içilebilir ve sağlık su kaynaklarını korumanın önemine, dünyadaki su kıtlığına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen sosyal deneye katılan vatandaşlara teşekkür edildi. Yaşam kaynadığı olan suyun korunmadığı, bilinçli tüketilmediği takdirde Afrika’da yaşanan tehlike ve tehditlerin yakın gelecek ülkemizde de yaşanabileceğini belirten görevliler su kullanımı konusunda vatandaşları bilinçlendirdi. (OY-EY

