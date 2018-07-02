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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dünya starı Megan Fox, Çanakkale'de

Dünya starı Megan Fox, Çanakkale'de

Çekim esnasında Megan Fox'dan görüntüler,

Mitoloji Sinema Oyuncusu Akkale Belgesel Çekim 

-Megan Fox'un çekimler sırasında Rüstem Aslan'dan bilgi almasından görüntüler,
-Troia Antik Kentinden görüntüler.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox, Troia Savaşı'nı anlatan bir belgesel çekimi için Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troia Antik Kentine geldi. Transformers serisindeki rolüyle ünlenen Amerika'lı sinema oyuncusu Megan Fox, Troia Savaşı'nı anlatan bir belgesel çekimi için Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troia Antik Kentine geldi. Los Angeles merkezli ve Türkiye'de faaliyet gösteren Karga7 Pictures'in ise yapımcılığını üstlendiği Travel Channel’da önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan mitolojik efsaneleri konu alan Myths&Bmysteries With Megan Fox isimli belgeselin Troia Savaşı'nı anlatan bölümünün çekimleri Türkiye'de yapılıyor. Troia Antik Kenti'ne ekibiyle gelen ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox, Troia Savaşı'nı anlatan bölümleri çekildi. Troya Antik Kentindeki çekimler sırasında Megan Fox’a, Troia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan bilgi verdi.
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