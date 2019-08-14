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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can'ı kahreden ölüm

Dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can'ı kahreden ölüm

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( BURDUR - TOPLU)- Rekor denemesi için bulunduğu Salda gölünde boğulan kişiyi Derya Can'ın dalgı ekibi çıkardı- Cesedin çıkartıldığı küçük teknede olan Derya Can, üzüntüsünden tekneni öbür ucuna geçti ve cesede bakamadı BURDUR

Jandarma Rekor Denemesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın 


- Dünya Serbet dalış rekortmeni Derya Can, antrenman için bulunduğu Salda Gölünde bir kişinin ölümüne şahit olunca adeta yıkıldı. Biranda gelişen olayda Derya Can'ın dalgıç ekibinin devreye girip cesedi çıkardığı anlarda 5 metrelik teknede olan Derya Can, üzüntüsünden teknenin diğer ucuna oturup uzun süre hareketsiz bekledi. Ceset, derya Can'ın da içinde olduğu tekneyle kıyıya çıkartılıp Jandarmaya teslim edildi. Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’nin Çivril ilçesinde oturan Hasan İlhan (29), eşi ve 2 çocuğuyla Yeşilova’daki Salda Gölü kenarındaki halk plajına geldi. Balon simit üzerine binerek göle açılan Hasan İlhan yüzme bilmediği için şişme simit üzerinden düşerek gölde çırpınmaya başladı.
Bir süre sonra Hasan İlhan’ın çırpındığını gören eşi bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan İlhan'ın eşi sinir krizi geçirirken sağlık ekipleri genç kadını ambulansa götürdü. Bu esnada Yeşilova Kaymakamlığı tarafından Salda Gölü Kayadibi Mevkisinde dalış yapan Derya Can'ın ekibinden yardım istendi. Bir süredir rekor denemesi için dalış çalışmalarını Salda Gölü'nde yapan Dünya Serbest Dalışçı Derya Can'ın dalış ekibindeki dalgıçlar tarafından bulunup 11 metre derinlikten çıkartılarak tekneye alınan Hasan İlhan’ın cenazesi kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye götürüldü. Dalgıçların bulup çıkardığı teknede bulunan Derya Can ise o anlarda adeta kahroldu. Dalgıç ekibinin vakit kaybetmemesi için karaya çıkmadan ekiple birlikte bekleyen Derya Can, ceset çıkartılırken ise bakamadı. Teknenin diğer ucuna gidip oturan ve elini yüzüne kapatıp uzun süre hareketsiz kalan Derya Can, ceset Jandarmaya teslim edildikten sonra tekneden arıldı. (AK-
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