Dünya şampiyonunun yarım asrı aşan spor tutkusu hayrete düşürüyor İzle

ANKARA



- Tavuk kümesini spor salonuna çevirerek başladığı vücut geliştirme sporunda 55 yılı geride bırakan dünya şampiyonu Tevfik Ulusoğlu’nun, yarım asrı aşan spor tutkusu hayrete düşürüyor. Türk bayrağını uluslararası şampiyonalarda defalarca dalgalandıran 69 yaşındaki sporcunun şimdiki hedefi Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası Mastırlar serisi. Türkiye’de Vücut Geliştirme sporunu başlatan 2 kişiden biri olan 69 yaşındaki Tevfik Ulusoğlu, ilerleyen yaşına rağmen spor sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. 15 yaşındayken evinin yanındaki tavuk kümesini spor salonuna dönüştüren Ulusoğlu'nun yarım asrı geçen spor maratonu şampiyonluklarla dolu. Tavuk kümesinde yaptığı çalışmalarla 1979 yılında ülkemize Avrupa Şampiyonluğunu kazandıran milli sporcu, Türk bayrağını uluslararası şampiyonlarda defalarca dalgalandırdı. Türkiye’de vücut geliştirme sporunun atası olarak tanınan Ulusoğlu, bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştirdi. Tevfik Ulusoğlu, 55 yıl içerisinde sayısız turnuvaya katıldı.

Öyle ki bu turnuvalarda 3 dünya şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu kazandı. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda da sayısız madalyanın ve kupanın sahibi olan Tevfik Ulusoğlu'nun, eve sığmayan madalyaları ve kupaları eski bir öğrencisinin açmış olduğu spor salonunda da gençlere motivasyon olması amacıyla sergileniyor. Onu ilerleyen yaşına rağmen spor salonunda gören gençler ise önce şaşırıyor, sonra başarılarını öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor. Sporu hayatından hiç çıkarmadı Tevfik Ulusoğlu, 1964 yılında ilk defa halteri eline aldı ve ağırlık çalışmasına başladı.

Aradan 55 yıl yani yarım asırdan fazla bir zaman geçti ancak o hala turnuvalara hazırlanıyor. Şu anda hazırlık aşamasında olduğu turnuva ise Türkiye vücut geliştirme şampiyonası mastırlar serisi. Tam bir Türkiye aşığı olan Ulusoğlu’nun bu sporu yapmak isteyen gençlere tavsiyeleri ise düzenli beslenme ve sürekli spor. Spora ilk başladığı mekanın ilginç olduğunu belirten Tevfik Ulusoğlu, imkansızlıklar içindeki başarısını şu sözlerle anlattı; "O zaman şimdiden daha iyiydi beslenme açısından. İmkanlarımız azdı ama yiyecek içecek boldu. Ete dayalı bir diyet gerekiyor bu spor için. Benim bir tavuk kümesim vardı. Gelip gitmem zor oluyordu salonlara. Maddiyat yeterli değildi. Onun için kümesten tavukları yolladım. Kilo döktürdüm demircide, aletler getirdim. Burada çalışmalarımı yaptım. İstanbul’a gittiğimde Ahmet Enünlü hocanın salonunda çalıştım. 3 Avrupa şampiyonluğum, 3 dünya şampiyonluğum var" dedi.

"Ne para, ne pul, daha iyi ilerlemek, daha iyisi olmak için çalıştım hep" Bu sporun hayatında çok şeyi değiştirdiğini ifade eden Ulusoğlu, spora ara verdiğinde rahatsız olduğunu belirterek, "Gittiğim, geldiğim her yerde bir saygınlığım oldu bu spor sayesinde. Bu saygınlıkları gördükçe çalışmalarıma ağırlık verdim. Bu spor daha evvelden çok yanlış anlaşılıyordu. Şimdi bu sporu herkes biliyor. Daha rahat oluyorum spor yaptığımda. Sporu bırakmış olsam eksiklik duyuyorum, rahatsız oluyorum. Bugün neden bu sporu yapmadım diye farklı hissediyorum. Ne para, ne pul.. Daha iyi ilerlemek, daha iyisi olmak için çalıştım hep. Gençler bu sporu yapsınlar. Hem kendi sağlıkları için hem daha güçlü olmaları için. Bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum. Bilinçli olarak beslenirseniz çok masrafı olmaz. Biri gider 2 kilo et alır. Diğeri 250 gram alır ama yanında besleyici ürünlerle tamamlar. Binlerce öğrenci yetiştirdim, oda benim gururum oldu" diye konuştu.

"Bu sporu ölene kadar yapmayı düşünüyorum" Tanıştığı 4 Amerikalı gence tavuk kümesinden çevirdiği spor salonunda spor yaptırdığını anlatan Ulusoğlu, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Ulusoğlu, "Tanıştığım 4 Amerikalı gence tavuk kümesinde spor yaptırdım. Benim yerim var. Burada çalışın dedim. Tavuk kümesinde beş ay çalıştılar. Beş ay sonunda beni Amerika’ya götürdüler. Türkiye ile olan bağım hiç kopmadı. Bu sporu ölene kadar yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "Gençler boşa yaşamasınlar, hem kendi sağlıkları, hem görünümleri için bu spora devam etsinler " Sporun hayatının olmazsa olmazı olduğunu belirten Ulusoğlu,"Aşağı yukarı her gün yaparım sporumu. Hayatımın olmazsa olması. Çünkü vücudunuz istiyor. Bir boşluk hissediyorsunuz. Bir mecburiyet olmadıktan sonra devamlı çalışıyorum. Bu spor benim için her şeyi ifade ediyor. Kopmuş olsam hayattan kopacağım bu sefer onun için gittiği yere kadar gider. Çok severek yapıyorum ve gençlere çok tavsiye ediyorum. Ailemde güzel karşılıyor hala spor yapmamı. Bana destek oluyorlar. Teşvik ediyorlar spor yapmam konusunda. Gençler boşa yaşamasınlar. Hem kendi sağlıkları, hem görünümleri için bu spora devam etsinler" diye konuştu.