Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'

- Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'

WHO genel direktörü açıklama

( CENEVRE ) - Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı" CENEVRE

Yat Kurtarma İspanya Uluslararası İsviçre Rektör 


- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüse karşı aşı için ilk denemelerin başladığını duyurdu. WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı denemesinin korona virüsün genetik sekansının paylaşılmasından yaklaşık 60 gün sonra başlatıldığını açıkladı.
Ghebreyesus’un “inanılmaz bir başarı" olarak nitelendirdiği aşı, virüsün tıbbi şemasının paylaşılmasından yaklaşık iki ay sonra başlatıldı. WHO’nun "dayanışma davası" adlı büyük bir uluslararası çalışma başlattığını söyleyen Dr. Ghebreyesus, "Farklı yöntemlerle yapılan çok sayıda küçük deneme bize açıklık getirmeyebilir ancak hangi tedavilerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğuna dair güçlü kanıtlarımız var" dedi.
Dr. Ghebreyesus, amaçlarının bir sonraki aşamada hangi tedavilerin etkili olduğunu belirlemek olduğunu söyledi.

WHO Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus ayrıca Arjantin, Bahreyn, Kanada, Fransa, İran, Norveç, Güney Afrika, İspanya, İsviçre ve Tayland'ın girişime katılma taleplerini de doğruladı. "Tüm dünyayı dayanışma gösterisinden ilham almaya devam ediyorum" diyen Dr. Ghebreyesus, para bağışında bulunanlardan bahsederek, "Bunlar ve diğer çabalar bana birlikte galip geleceğimiz umudunu veriyor” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı