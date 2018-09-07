Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda arıcılar için özel önlem - MUĞLA

Dünya Ralli Şampiyonası'nda arıcılar için özel önlem - MUĞLA

- Marmaris genel görünüş - Marmaris'teki hazırlıklardan detaylar - Toplantıdan detaylar - Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'in konuşması - TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı'nın konuşmasıDünya Ralli Şampiyonası'nda arıcılar için özel önlem - Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel: - "İlçemizin önemli gelir kaynağı arıcılığın bu yarıştan etkilenmemesi için arıcılarla ilgili toplantılar yaptık. Arıcıların mağdur olmaması için özel önlemler alındı. Arıcıların yerleşim yerleri aylar öncesinden etaplardan daha uzak bölgelere taşındı" - TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı: - "Takımlar yarın 130 tırla Çeşme'den giriş yapacak. 130 tır konvoy halinde Marmaris'e gelecek"MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı olarak Muğla 'da gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi öncesi çalışmalar tamamlandı.Türkiye Rallisi'nin organizasyon detaylarıyla ilgili bir otelde düzenlenen toplantıya, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, resmi kurum, odalar, sivil toplum kuruluşları müdür ve başkanları hazır bulundu.Kaymakam Celalettin Yüksel, toplantıda, bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olduklarını, her konuyla ilgili geniş katılımlı toplantılar düzenlediklerini söyledi.

İlçedeki bütün kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşeni yaptığını, yapmaya devam ettiğini belirten Yüksel, "İlçe merkezimiz haricinde kırsal ve ormanlık alanda yarışlar olacak. İlçemizin önemli gelir kaynağı arıcılığın bu yarıştan etkilenmemesi için arıcılarla ilgili toplantılar yaptık. Arıcıların mağdur olmaması için özel önlemler alındı. Arıcıların yerleşim yerleri aylar öncesinden etaplardan daha uzak bölgelere taşındı. Cip safari araçlarıyla ilgili toplantılar yaptık. Çevrecilerimizle toplantı yaptık. Mümkün olduğu kadar çevreye duyarlı bir yarış olması için iş birliği içinde çalıştık." diye konuştu.
TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı da Marmaris'teki kurumların iş birliği içinde yarışlar için ellerinden gelen desteği sağladıklarını dile getirdi.Yaklaşık 3 bin kişinin ralli için bizzat çalıştığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:"Marmaris halkı ve turistlerin bu yarışa ilgisini bekliyoruz. Bu senenin en iyi yarışı Türkiye’de olacak. WRC'de en iyi yarışın Türkiye'de olacağına hemfikirler. Ralliyi bir defa canlı seyreden kesinlikle fanatiği olacak. Ralli ile Türkiye'nin tanıtımına en yüksek katkıyı sağlamak istiyoruz. Takımlar yarın 130 tırla Çeşme'den giriş yapacak. 130 tır konvoy halinde Marmaris'e gelecek. Posterler asıldı. Şehir içi etapta bariyerler yerleştiriliyor. Marmaris yarış havasına girmeye başladı.
"

Yarış Dera Toplantı Ormanlı Sivil Toplum 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı