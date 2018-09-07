Dünya Ralli Şampiyonası'nda arıcılar için özel önlem - MUĞLA
- Marmaris genel görünüş - Marmaris'teki hazırlıklardan detaylar - Toplantıdan detaylar - Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'in konuşması - TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı'nın konuşmasıDünya Ralli Şampiyonası'nda arıcılar için özel önlem - Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel: - "İlçemizin önemli gelir kaynağı arıcılığın bu yarıştan etkilenmemesi için arıcılarla ilgili toplantılar yaptık. Arıcıların mağdur olmaması için özel önlemler alındı. Arıcıların yerleşim yerleri aylar öncesinden etaplardan daha uzak bölgelere taşındı" - TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı: - "Takımlar yarın 130 tırla Çeşme'den giriş yapacak. 130 tır konvoy halinde Marmaris'e gelecek"MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı olarak Muğla 'da gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi öncesi çalışmalar tamamlandı.Türkiye Rallisi'nin organizasyon detaylarıyla ilgili bir otelde düzenlenen toplantıya, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, resmi kurum, odalar, sivil toplum kuruluşları müdür ve başkanları hazır bulundu.Kaymakam Celalettin Yüksel, toplantıda, bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olduklarını, her konuyla ilgili geniş katılımlı toplantılar düzenlediklerini söyledi.
İlçedeki bütün kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşeni yaptığını, yapmaya devam ettiğini belirten Yüksel, "İlçe merkezimiz haricinde kırsal ve ormanlık alanda yarışlar olacak. İlçemizin önemli gelir kaynağı arıcılığın bu yarıştan etkilenmemesi için arıcılarla ilgili toplantılar yaptık. Arıcıların mağdur olmaması için özel önlemler alındı. Arıcıların yerleşim yerleri aylar öncesinden etaplardan daha uzak bölgelere taşındı. Cip safari araçlarıyla ilgili toplantılar yaptık. Çevrecilerimizle toplantı yaptık. Mümkün olduğu kadar çevreye duyarlı bir yarış olması için iş birliği içinde çalıştık." diye konuştu. TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı da Marmaris'teki kurumların iş birliği içinde yarışlar için ellerinden gelen desteği sağladıklarını dile getirdi.Yaklaşık 3 bin kişinin ralli için bizzat çalıştığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:"Marmaris halkı ve turistlerin bu yarışa ilgisini bekliyoruz. Bu senenin en iyi yarışı Türkiye’de olacak. WRC'de en iyi yarışın Türkiye'de olacağına hemfikirler. Ralliyi bir defa canlı seyreden kesinlikle fanatiği olacak. Ralli ile Türkiye'nin tanıtımına en yüksek katkıyı sağlamak istiyoruz. Takımlar yarın 130 tırla Çeşme'den giriş yapacak. 130 tır konvoy halinde Marmaris'e gelecek. Posterler asıldı. Şehir içi etapta bariyerler yerleştiriliyor. Marmaris yarış havasına girmeye başladı. "