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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dünya Rafting Şampiyonası'nda 'Sıfır Atık Mavi' projesine destek İzle

Dünya Rafting Şampiyonası'nda 'Sıfır Atık Mavi' projesine destek İzle

Üzerinde İngilizce "Sıfır Atık Mavi" yazan botla gelen sporcular

Dera İran İtalya İngilizce Irak 

-"Sıfır Atık Mavi" yazılı pankartı açan sporcular
-İngilizce ve Türkçe "Sıfır Atık Mavi" pankartının açılması ve sporcuların el sallamaları
-Vali Tuncay Sonel'in açıklaması
-Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz'ın konuşması
-Hatıra fotoğrafı çekilmesi
-Vali Sonel ve beraberindekilerin Munzur Çayı kıyısında çöp toplamaları

( TUNCELİ ) - Dünya Rafting Şampiyonası'nda "Sıfır Atık Mavi" projesine destek TUNCELİ

- Tunceli'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'na katılan ülkeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Mavi" projesine destek verdi. Tunceli'de 20 ülkeden 800 sporcu, teknik heyet ve hakemin katılımıyla yapılan Dünya Rafting Şampiyonası'nın son gününde "Sıfır Atık Mavi" projesine destek verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeye destek amacıyla sporcular üzerinde İngilizce ve Türkçe "Sıfır Atık Mavi" yazan pankartlar açtı. Projeye destek için Vali Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting As Başkanı Fikret Yardımcı ile sporcular Munzur Çayı kıyısında çöp topladı. Vali Tuncay Sonel, "Biz de Tunceli'den bu projeye dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle Brezilya'dan Hindistan'a, Kostarika'dan İtalya'ya, Çin'den Fransa'ya kadar İran'dan Bulgaristan'a kadar tüm konuklarımızla beraber destek veriyoruz. Nehirlerimizin, denizlerimizin temizliği için gelecek kuşaklara bu doğal güzellikleri bırakmak için bizler de hep beraber söz veriyoruz" dedi.
Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz ise, federasyon alarak kampanyayı desteklediklerini aktardı. (ET-HİV-
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