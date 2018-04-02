Dünya Otizm Farkındalık Günü - YALOVA Haberi

- Etkinlikten detaylarDünya Otizm Farkındalık GünüYALOVA (AA) - Yalova 'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla programlar düzenlenerek otizm konusuna dikkat çekildi. Yalova 'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Yalova İbni Sina Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) tarafından "Mavi giy farkında ol" temasıyla düzenlenen yürüyüş, Deprem Anıtı'ndan başladı. Yürüyüşe katılanlar "Otizmi fark et kabul et bizimle yürü" pankartı açarak üzerinde "Otizme mavi ışık yak" yazısı bulunan mavi renkli tişörtler giydi.Farkındalık yürüyüşüne katılan grup ellerindeki dövizlerle sloganlar eşliğinde Gazipaşa Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından grup mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinlik, otizmli gençlerin verdiği konserle sona erdi.Etkinliğe, Belediye Başkanı Vefa Salman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, otizmli öğrenciler ile ailelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.