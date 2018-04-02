Dünya Otizm Farkındalık Günü - VAN

- Anaokulu öğrencilerinin bir araya gelmesi - Öğrencilerin müzik eliğinde ellerinde beyaz ve mavi balonlarla eğlenmesi - Öğrencilerin öğretmenler eşliğinde yürümeleri - Öğretmen Sevgi demir'in konuşması - Öğrenci Elif Yardım'ın konuşmasıVAN (AA) - Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Van 'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Van 'ın Erciş ilçesinde anaokul öğrencileri, Kaymakamlık önünden Erciş Devlet Hastanesi'ne kadar yürüyerek broşür dağıttı. Özel Eğitim Öğretmeni Sevgi Demir, yaptığı açıklamada, otizmin bir hastalık değil, farklılık olduğunu söyledi.
Öğrencilerin duyarlılık sergilediğini anlatan Demir, "Otizmli çocuklar da aldıkları eğitimle normal bir çocuk gibi iletişim kurabiliyor. Bu bir hastalık değil." dedi.