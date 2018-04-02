Dünya Otizm Farkındalık Günü - ŞIRNAK

- Dünya Otizm Farkındalık Günü - Yürüyüşten detaylar - Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam'ın konuşmasıDünya Otizm Farkındalık GünüŞIRNAK(AA) - Şırnak , Batman ve Bingöl'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Ömer Kabak Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, otizmli öğrenciler ve aileleri "Fark et, kabul et, bizimle yürü" ve "Otizm sevgi ister ve otizm eksiklik değil" yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, otizm konusunda farkındalık oluşturmak için 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan gününün "‘Dünya Otizm Farkındalık Günü" ilan edildiğini anımsattı.Otizmde artış olduğuna işaret eden Akçam, "1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan biri, günümüzde doğan her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir. Otizmin erkek çocuklarındaki yaygınlığı, kızlardan 4 kat fazladır." dedi. Şırnak 'ta 100'e yakın otistik çocuğun olduğunu dile getiren Akçam, otizmin tek tedavisinin erken tanı ve sürekli eğitim olduğunu sözlerine ekledi.