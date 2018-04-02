Dünya Otizm Farkındalık Günü - SİİRT Haberi

- Yürüyüşten görüntü - Aile ve Sosyal Politikala İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı'nın açıklaması - Katılımcılar tarafından gökyüzüne mavi balonlar bırakılmasıSİİRT (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi. İl müdürlüğü çalışanları, otizm hastaları ile aileleri etkinlik için Güres Caddesinde toplanan grup 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.Burada gazetecilere açıklamada bulunan İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı, Otizme dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde düzenlenen yürüyüşün bir etabını da Siirt 'te gerçekleştirdiklerini söyledi.
Otizm doğuştan veya sonradan ortaya çıkan gelişimde bir bozukluk olduğunu, önüne geçmek için en önemli adım erken tanı ve özel eğitimin gerektiğini belirten Marakçı, şöyle konuştu:"Bugün otizm spektrumun bozukluğuna neyin neden olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna dair bulgular mevcuttur. Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla birleşmiş milletler tarafından 2008 yılında 2 Nisan Dünya Otizmle 'Otizm Farkındalık Günü' olarak ilan edilmiştir. Otizmli çocukların, bireylerin ve ailelerinin toplumsal yaşama katılmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak en temel amacımızdır. Gün geçtikçe yaygınlaşan Otizme ilişkin farkındalığın artırılması kapsamında bizlerde bugün çocuklarımızla, Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız, öğretmenlerimizle beraber bir farkındalık yaratmak istedik. Otizmli bireylerin çocukluktan itibaren ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan, nitelikli eğitim alabilmeleri hepimizin önceliği olmalıdır. Bu düşüncelerle otizmli bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri için bütün olanaklarımızla Bakanlık olarak bir çaba içerisindeyiz. Bugün buradaki en temel en kısa mesajımız, 'Otizmi Fark Et Kabul Et'."Marakçı, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde, geleceğimizin en önemli teminatı olan çocuklarımız için, eğitim ve sağlık hizmetlerinde en uygun şekilde faydalanabilecekleri bir planlama yapmak zorundayız. Otizmle mücadele eden vatandaşlarımızın yeniden sağlıklı hayata kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesinde bulundu.Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.