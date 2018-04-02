Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dünya Otizm Farkındalık Günü - SİİRT Haberi

Dünya Otizm Farkındalık Günü - SİİRT Haberi

- Yürüyüşten görüntü - Aile ve Sosyal Politikala İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı'nın açıklaması - Katılımcılar tarafından gökyüzüne mavi balonlar bırakılmasıSİİRT (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.
İl müdürlüğü çalışanları, otizm hastaları ile aileleri etkinlik için Güres Caddesinde toplanan grup 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.Burada gazetecilere açıklamada bulunan İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı, Otizme dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde düzenlenen yürüyüşün bir etabını da Siirt 'te gerçekleştirdiklerini söyledi.

Otizm doğuştan veya sonradan ortaya çıkan gelişimde bir bozukluk olduğunu, önüne geçmek için en önemli adım erken tanı ve özel eğitimin gerektiğini belirten Marakçı, şöyle konuştu:"Bugün otizm spektrumun bozukluğuna neyin neden olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna dair bulgular mevcuttur. Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla birleşmiş milletler tarafından 2008 yılında 2 Nisan Dünya Otizmle 'Otizm Farkındalık Günü' olarak ilan edilmiştir. Otizmli çocukların, bireylerin ve ailelerinin toplumsal yaşama katılmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak en temel amacımızdır. Gün geçtikçe yaygınlaşan Otizme ilişkin farkındalığın artırılması kapsamında bizlerde bugün çocuklarımızla, Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız, öğretmenlerimizle beraber bir farkındalık yaratmak istedik. Otizmli bireylerin çocukluktan itibaren ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan, nitelikli eğitim alabilmeleri hepimizin önceliği olmalıdır. Bu düşüncelerle otizmli bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri için bütün olanaklarımızla Bakanlık olarak bir çaba içerisindeyiz. Bugün buradaki en temel en kısa mesajımız, 'Otizmi Fark Et Kabul Et'."Marakçı, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde, geleceğimizin en önemli teminatı olan çocuklarımız için, eğitim ve sağlık hizmetlerinde en uygun şekilde faydalanabilecekleri bir planlama yapmak zorundayız. Otizmle mücadele eden vatandaşlarımızın yeniden sağlıklı hayata kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesinde bulundu.Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

Sağlıklı Hayat Öğretmenler Birleşmiş Milletler Farkındalık Farkındalık Yaratma 

İlgili Foto Galeriler
Gaziantep Mutfağında Tescil SevinciGaziantep Mutfağında Tescil Sevinci
IŞİD Musul'da Onlarca Sivili Elektrik Direklerine Astı!IŞİD Musul'da Onlarca Sivili Elektrik Direklerine Astı!
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı