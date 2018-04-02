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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dünya Otizm Farkındalık Günü - ŞANLIURFA Haberi

Dünya Otizm Farkındalık Günü - ŞANLIURFA Haberi

Yöresel kıyafet giyen Otizmli çocuklardan detaylar - Avuçların boyanarak ellerin beyaz örtülere bastırılmasından detaylar - Gökyüzüne mavi ve beyaz balon bırakılması - Yürüyüşten detaylar - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konuşması - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici'nin konuşması Şanlıurfa ’da Büyükşehir Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği ile "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Şair Nabi Kültür Merkezi önünde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen otizmli çocuklar davul zurna eşliğinde halay çekti.Daha sonra protokol üyeleri ve otizmli çocuklar, avuçlarını boyayarak ellerini beyaz örtüye bastırdılar.Katılımcılar, daha sonra "Otizme mavi ışık yak" sloganıyla gök yüzüne mavi ve beyaz renkten oluşan balonlar bıraktı.Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, büyükşehir belediyesi olarak her zaman otizmlilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Otizmli çocukların özel çocuklar olduğunu belirten Çiftçi, “Bu çocuklarımızın yaşamlarını daha güzel sürdürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü şartlarda yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Önemli olan sadece bir gün değil sizin her gün özel olduğunuzu her gün fark edebilmektir." dedi.
Aile Sosyal Palitikalar İl Müdürü Hasan Bilici de Otizmli çocukların herkes gibi yürüyebilen, konuşabilen özel çocuklar olduğunu ifade ederek onların geleceğin inşasında yer alması gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından kültür merkezin önünden Karakoyun İş Merkezi önüne kadar “Otizm Farkındalık Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Yöresel Kıyafet Otizm Büyükşehir Belediyesi Davul Zurna Irak 

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