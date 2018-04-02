Dünya Otizm Farkındalık Günü - KİLİS Haberi

- Yürüyüş - Kilis 'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi Kilis 'te Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü'nün çağrısı üzerine kent genelindeki bir grup otizm hastası yakınlarıyla birlikte Hacı Cümbüş Camisi önünde toplandı.Daha sonra "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü", "Otizmi fark et, yaşamı paylaş", "Engelleri aşmak için el ele" gibi dövizler açan grup Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.Meydanda toplanan vatandaşlarca karşılanan grup, yürüyüşte kendilerine eşlik eden güvenlik güçlerine meyve suyu ikramında bulundu.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, günün önemine dikkat çekmek için 81 ilde yürüyüş etkinliği düzenlendiğini anımsattı.Kaçarlar, otizmli çocuklara dikkat çekmek ve onlara hassasiyet gösterilmesi adına toplandıklarını ve onlarla yürüklerini ifade etti. Konuşmaların ardından, gruptakiler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından günün anısına düzenlenen piknik programına katılmak üzere meydandan ayrıldı.