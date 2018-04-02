Dünya Otizm Farkındalık Günü - HATAY Haberi

- Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü detay - Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı'nın konuşmaları - Hatay Otizmliler Derneği Başkanı Sara Gök'ün konuşmaları Hatay Valiliği, Aile Sosyal ve Politikalar Müdürlüğü Hatay İl Müdürlüğü ile Hatay Otizmliler Derneği tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Antakya Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda başlayıp Atatürk Caddesi boyunca Cumhuriyet Alanı'na kadar yapılan yürüyüşte otizmli çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ve mavi balonlarla, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın eşliğinde yürüdü.Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı, bakanlıklarınca Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı hazırlandığını ve otizm spektrum bozukluğu tanısı almış bireye sahip ailelerin ve otizmli bireylerin artan ihtiyaçları ve çeşitlenen taleplerini karşılamak, yaşam kalitelerini artırmak, ailelere destek vermek, sistemli ve nitelikli bakım hizmeti sunulabilmesi için politikalar geliştirilmesini sağlamayı hedeflendiğini belirtti. Sandıkçı, Ulusal Eylem Planında, toplumun tüm kesimlerinin otizm konusunda farkındalık düzeyinin artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi öncelikli konu olduğunu kaydetti. Hatay Otizmliler Derneği Başkanı Sara Gök ise, farkındalık yürüyüşüne otizmli çocuğu olan ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini bununda kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Yürüyüş sonunda otizmin rengi ve simgesi olan mavi balonlar havaya bırakıldı.Yürüyüşe Hatay Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran ve kurum müdürleri de katıldı.