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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dünya Otizm Farkındalık Günü - ELAZIĞ

Dünya Otizm Farkındalık Günü - ELAZIĞ

- 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü yürüyüşünden detaylar - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç'in konuşması - Elazığ Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'ın konuşması - Otizmli çocuklar ve aileleri klasik arabalarla şehir turundan görüntülerDünya Otizm Farkındalık Günü - Elazığ ve Siirt'te Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendiELAZIĞ/SİİRT (AA) - Elazığ ve Siirt'te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı. Elazığ 'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan otizmli öğrenciler ve aileleri, "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü", "Otizm sevgi ister" ve "Otizm eksiklik değil" yazılı pankartlarla yürüdü.Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, otizm konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan'ın "Dünya Otizm Farkındalık Günü" ilan edildiğini anımsattı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç de toplumda farkındalık oluşturmak için güzel aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

"Otizmli çocukları aileler 2 yaşına kadar tespit edemiyor. Temel hedefimiz farkındalık yaratmak." diyen Kenç, ailelerin ilgili hekimlere müracaat ederek bir an önce teşhisin ve tedaviye başlanmasının önemine değindi. Elazığ Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından da öğretmenevi önünde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve aileleri klasik arabalarla şehir turu attı.

Klasik Araba Farkındalık Öğretmenevi Farkındalık Yaratma Öğrenciler 

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