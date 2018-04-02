Dünya Otizm Farkındalık Günü - ÇANKIRI Haberi

- Yürüyüşten görüntü - Yürüyüş yapan grubun Karatekin Parkı'na gelişi - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım'ın konuşması - Balonların uçurulması Çankırı 'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Kucaklama Taşı'ndan yürüyüşle başladı. Atatürk Bulvarı üzerinden Karatekin parkına yürüyen katılımcılar, otistik çocuklar ve aileleri, ellerinde otizme karşı farkındalığa dikkat çekmek amacıyla dövizler taşıdı.Karatekin Parkı'nda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, nisan ayının Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan'ın ise Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.Otizm Farkındalık Günü'nün amacının otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu hatırlatmak ya da var olan farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Otizm bozukluğunun en önemli noktası erken tanıdır. Sonraki süreçte ise otizmli çocukların ve ailelerin yanında ve destekçisi olmak çok önemlidir. Otizmli bireylerin ve ailelerini daha iyi anlayabilmek ve yardımcı olabilmek için Bakanlığımızın koordinesini üstlendiği otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planı 3 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda ilimizde bu çalışmaları yürütmek ve otizmli bireylere ve ailelerine yardımcı olmak için yanlarında olmak üzere otizm il eylem planı oluşturulmuş ve bu planı hayata geçirmek üzere otizm izleme ve değerlendirme kurulu oluşturulmuştur." dedi. Etkinliğin sonunda katılımcılar ellerindeki mavi balonları hep birlikte gökyüzüne bıraktı.Yürüyüşe, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.