Dünya Otizm Farkındalık Günü - ÇANAKKALE Haberi

- Yürüyüş - Etkinlik alanında katılımcılar - Konuşmalardan görüntü - Koro dinletilerinden görüntü - Resim sergisinden görüntüDünya Otizm Farkındalık GünüÇANAKKALE (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar ile Milli Eğitim müdürlüklerince Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Otizme dikkat çekmek amacıyla "Fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla düzenlenen yürüyüş Kordon Boyu'ndaki Golf Çay Bahçesinden başladı. Yürüyüşe Aile Sosyal Politikalar Müdürü Ersin Fırat, Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Çanakkale Gençlik ve Spor Müdür Vekili Sedat Bektaş, STK temsilcileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Morabbin Parkı önünde sona eren yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı. Otizmli gençlerin, öğrenci, öğretmen ve katılımcıların ellerinde taşıdıkları mavi balonlarla otizme dikkat çekildi.Ersin Fırat, burada yaptığı konuşmada, otizmin basite indirgendiğini ancak, Birleşmiş Milletler'in otizmin çok önemli olduğunu ve 2 Nisan'ı farkındalık günü ilan ettiğini söyledi.
Otizme karşı bu günde maviye bürünerek farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Fırat, şunları kaydetti:"Dünyada her 20 dakikada bir çocuk otizmli olduğunun farkında oluyor. Her 10 kişiden 8'i de otizmin farkında değil. Türkiye'de 1 milyon 412 bini aşkın otizmli çocuğumuz var. Bundan etkilenen de 4 milyon 586 bin aile ferdi var. Otizmin çevresel ve genetik faktörlerden dolayı oluştuğu bilimsel araştırmalarla ortaya konuyor. Çocuğumuzla ilgilenelim. Farklılığını görelim. Eğer çocuğumuzda otizm varsa yoğun bir özel eğitimle bunun eğitimini sağlamış olacağız."Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan de otizmin her 68 çocukta bir görüldüğüne işaret etti.Etkinlik halk oyunları gösterileri ile sona erdi.