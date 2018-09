Dünya’nın ikinci büyük Krater Gölü’ne ziyaretçi akını

-Nemruttan görüntüler

- Bitlis’in Tatvan sınırları içerisinde bulunan ve 2 bin 250 rakım yükseklikteki zirvesinde yer alan Dünyanın ikinci Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü her gün yerli ve yabancı yüzlerce turistin akınına uğruyor. Bitlis’in Tatvan ilçe sınırlarında yer alan Nemrut Dağı ve zirvesinde yer alan krater gölünde ziyaretçi akını tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin yoğun ilgi gösterdiği, Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve çeşitli kuş türleri ile kendine hayran bırakıyor. Bünyesinde barındırdığı güzelliklerle dört mevsim ilgi gören Nemrut Krater Gölü, şu sıralar özellikle şehrin gürültüsünden sıkılan, bir nebze olsun kafa dinlemek isteyen, yeni yerler keşfetmek isteyen, huzur arayan yada temiz doğa havası solumak isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Özellikle hafta sonları kimisi bisikletle, kimisi yürüyerek ve kimisi de kiraladıkları araçlarla Nemrut Krater Gölü’nün yolunu tutuyor. Gündüzleri gezerek bu doğa harikası bu yerin tadını çıkaran ziyaretlerin bazıları ise geceyi Nemrut Krater Gölü’nün hemen yamacına kurdukları çadırlarda doğa ile baş başa geçiriyor. Seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla her yıl binlerce turisti ağırlayan Nemrut, görenleri adeta kendisine hayran bırakıyor. Ziyaret esnasında kalderanın eşsiz manzarasını ve doğayı fotoğraflama imkanı da bulan ziyaretçiler gün boyunca Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü'nde keyifli saatler geçirmenin tadını çıkarıyor. “Muhteşem bir manzarası var” İlk defa Nemrut Krater Gölü’nü görmeye geldiği belirten Vedat Elma, Nemrut Krater Gölü’nün muhteşem bir manzarasının olduğunu söyledi.



Nemrut Krater Gölü’nün insana huzur verdiğini ifade eden Elma, “Buranın inanılmaz bir doğası var. Daha öncesinde televizyonlarda, haberlerde duyup görmüştük ancak bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştik. Bu günde ilk defa burayı görme şansımız oldu. Burası fevkalade bir, insan huzur veriyor. Gerçekten gezip görülecek yerlerden birisi diyebilirim. Herkese de burayı gezmeyi tavsiye ediyorum” dedi.

Sık sık il dışından gelen misafirlerini Nemrut Krater Gölü’ne getirdiğini belirten Ömer Uğur ise, Nemrut Krater Gölü’nü gören misafirlerinin bir daha mutlaka buraya gelmek istediğini ifade ettiğini dile getirdi. Nemrut Krater Gölü’nü ziyarete gelenlerden İbrahim Halil Kaya’da gördüğü manzaraya hayran kaldığını ifade ederek, “Burası gerçekten müthiş bir yer, müthiş bir manzarası var. Bu dağın zirvesine çıktığınızda ika tarafında da göller var. Bunlardan biri Van Gölü diğer Nemrut Krater Gölü, bu yüzden herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyor ve tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Nemrut Krater Gölü’nü daha önce sadece resimlerden görme imkanı bulduğunu söyleyen Okan Şahin, bu kadar güzel ve muazzam bir yer beklemediğini anlatırken, Barış Kan ise, Nemrut Krater Gölü’ne ilk defa geldiğini, Nemrut Krater Gölü’nü çok beğendiğini ve her sene gelmek istediğini ifade etti.